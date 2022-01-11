Глава Минздрава Франции предупредил о новом антирекорде по заболеваемости COVID-19

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом во Франции может преодолеть рекордную отметку в 350 тыс. за сутки в ближайшее время. С таким утверждением во вторник выступил глава Минздрава страны Оливье Веран на открытии дебатов в Сенате (верхней палате парламента) по законопроекту о вакцинном пропуске.

"Мы столкнулись с небывалым всплеском эпидемии, и уже сегодня может быть подтверждено более 350 тыс. новых случаев", - сказал он.

В случае подтверждения слов министра данный показатель станет рекордным с начала пандемии во Франции. Предыдущий антирекорд был установлен 5 января, когда власти сообщили о 332 тыс. новых случаев COVID-19. В понедельник сообщалось о выявлении 93,8 тыс. новых случаев заболевания.

В стране с населением 67 млн человек полный курс вакцинации уже прошли около 52 млн, а бустерную (третью) дозу получили свыше 28,8 млн французов. С начала эпидемии весной 2020 года во Франции от последствий коронавируса умерли более 125 тыс. человек.