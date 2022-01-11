Турпоток в Калининград в новогодние праздники превысил показатель 2021 года на 7%

КАЛИНИНГРАД, 11 января. /ТАСС/. Турпоток в Калининградскую область в период новогодних праздников достиг 57 тыс. человек, превысив показатель 2021 года на 7%. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Калининградскую область на новогодних праздниках посетили 57 тыс. туристов. Количество путешественников с 31 декабря по 9 января на 7% выше прошлогодних показателей - в начале 2021 года к нам приехали 53 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Министр культуры и туризма области Андрей Ермак сообщил, что средняя загрузка коллективных средств размещения в праздничный период осталась на уровне прошлого года и составила 75%. Наибольшую загрузку показали отели в Зеленоградске (87%), Калининграде (76%) и Светлогорске (62%). По данным "Сбераналитики", средний чек туристов в кафе, барах, ресторанах области в период новогодних праздников составил около 1,5 тыс. рублей на человека, что соответствует уровню прошлого года. Средний чек покупки туристами сувениров составил 1 250 рублей.

Лидерами по посещаемости в регионе стали Кафедральный собор на острове им. Иммануила Канта в Калининграде - 18 068 человек - и театр эстрады "Янтарь-холл" в курортном Светлогорске - 20 709 посетителей. Среди музеев на первом месте - Музей Мирового океана (35 тыс. человек), затем Музей янтаря (8,7 тыс. посетителей) и областной историко-художественный музей (6 234). В Калининградском зоопарке побывали 8,6 тыс. человек. Одним из лидеров по интересу среди индивидуальных туристов стал Национальный парк "Куршская коса", который за период праздников принял 17,5 тыс. посетителей, что на 18% превышает показатели прошлого года (14,8 тыс.).

По данным регионального туристского информационного центра, наиболее востребованными экскурсиями были обзорные экскурсии по Калининграду, посещение городов Балтийского побережья и Куршской косы. Самым популярным городом области в праздничные дни стал Зеленоградск на берегу Балтийского моря.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, Калининград вошел в тройку российских направлений для проведения идеальных новогодних каникул после Домбая и Сочи, отметили в пресс-службе.