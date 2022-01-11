На Украине с 31 января начнут отстранять от работы невакцинированных коммунальщиков

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Работники органов местного самоуправления, сотрудники коммунальных служб и других структур на Украине, которые не получили хотя бы первый компонент вакцины от коронавируса, с 31 января будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минздрава страны.

"31 января 2022 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины <...>, который расширил перечень организаций, чьи сотрудники подлежат обязательной вакцинации против COVID-19", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что эта норма коснется работников органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

На Украине ранее введена обязательная вакцинация для представителей ряда профессий. В частности, в список попали сотрудники органов центральной исполнительной власти, представители организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных заведений, а также работники предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Кроме того, вакцинироваться обязали работников сферы образования и чиновников местных органов власти.

По состоянию на утро 11 января на Украине завершили процесс вакцинации более 14 млн человек. По официальным данным, в стране проживают более 41 млн граждан.