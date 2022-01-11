CNN: в США зафиксировали рекордное число госпитализированных с COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Число госпитализированных с коронавирусом в США достигло рекордных с начала пандемии показателей. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Как сообщает CNN, по состоянию на вторник в американских больницах с подтвержденным коронавирусом проходят лечение более 145,9 тыс. человек. Предыдущий антирекорд был установлен 14 января прошлого года, когда общее число госпитализированных с коронавирусом в США составило 142 246 человек.

Телекомпания подчеркивает, что рост числа госпитализаций происходит на фоне распространения в стране омикрон-штамма инфекции. За последние две недели, констатирует CNN, общее число пациентов, одновременно проходящих лечение в больницах США, выросло более чем вдвое.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в начале января предупреждал об опасности роста числа госпитализаций из-за распространения штамма "омикрон". "Когда случаев заражения так много, даже с низким уровнем госпитализаций относительно общего числа случаев, как мы наблюдаем при омикрон-штамме, сохраняется опасность взрывного роста числа госпитализаций, который может создать чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения", - сказал он.

В понедельник агентство Reuters сообщило, что в США был зафиксирован рекордный суточный прирост числа заражений с начала пандемии среди всех стран мира. В стране за сутки было выявлено более 1,13 млн случаев заражения. В целом в США, по оценке Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 61,5 млн, умерли 839,5 тыс. человек. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.