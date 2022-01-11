ГП не получила подтверждений описанным в "панамском досье" нарушениям россиянами закона

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ не получила от Панамы данных о нарушениях россиянами закона, описанных в "панамском досье".

"Генеральной прокуратурой РФ в рамках проверки содержащихся в "панамских материалах" сведений о возможном нарушении законодательства о противодействии коррупции рядом должностных лиц необходимые документы и информация запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако материалов, подтверждающих нарушения закона, не получено", - говорится в ответе генпрокурора РФ Игоря Краснова на вопросы депутатов Госдумы.

В документе, опубликованном депутатом Андреем Альшевских, отмечается, что по одному из запросов генпрокуратурой Панамы сообщено о невозможности предоставить запрашиваемую информацию с учетом положений законодательства. "По ряду запросов из национальных центральных бюро Интерпола Республики Панама и других государств получены ответы об отсутствии данных о нарушениях по результатам проведенных проверок", - разъясняет генпрокурор.