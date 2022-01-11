Парламентский телеканал Украины случайно показал фото спикера с пометкой "внезапно умер"

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Телеканал украинского парламента "Рада" в эфире разместил фотографию спикера Руслана Стефанчука с подписью "внезапно умер", хотя при этом сообщалось о смерти председателя Европарламента (ЕП) Давида Сассоли. Ошибка произошла в ходе трансляции во вторник.

Случай произошел во время показа сюжета, посвященного сообщению о смерти Сассоли. Цитируя заявление Стефанчука, в котором тот выражал соболезнование в связи со смертью главы Европарламента, телеканал разместил крупным планом фотографию спикера Верховной рады с надписью "внезапно умер". Это создало впечатление, что информация о смерти касается главы украинского парламента.

Давид Сассоли в понедельник был госпитализирован в Авиано из-за тяжелых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы. В сентябре он также некоторое время провел в больнице из-за пневмонии, однако тогда тест на коронавирус, который он сдал при госпитализации, оказался отрицательным.

В декабре 65-летний Сассоли, бывший журналист, представитель итальянской Демократической партии, объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания спикером ЕП, чтобы, как он объяснил, "не раскалывать европейское большинство". Срок его мандата истекал в январе. Выборы нового главы ЕП должны состояться на пленарной сессии, которая открывается 17 января в Страсбурге.