Проект лекарственного возмещения распространили на все районы Кировской области

КИРОВ, 11 января. /ТАСС/. Власти Кировской области распространили на все районы региона программу лекарственного возмещения, благодаря которой жители могут самостоятельно выбирать в аптеке льготные лекарства по торговому наименованию. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект по лекарственному обеспечению пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы действует в Кировской области с 1 февраля 2019 года. По проекту пациент на основании выписанного рецепта выбирает лекарственный препарат в государственной аптеке в соответствии с утвержденным региональным Минздравом перечнем международных непатентованных наименований. За лекарственные препараты отечественного производства он платит сумму за вычетом 60% от предельной цены завода-изготовителя, за импортные - 50%. Аптечным организациям за счет средств областного бюджета компенсируется недополученная от пациентов сумма.

"До 2022 года в проекте участвовали 26 муниципальных образований региона. С 1 января по поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева проект тиражирован на все районы", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в проекте не участвуют лишь городк Киров и город Кирово-Чепецк.

"Плюсы реализации проекта неоспоримы, он востребован среди пациентов и показал высокую эффективность. На пилотных территориях на 33% снизилось число вызовов скорой помощи, на 35% снизилась частота госпитализаций, на 24% уменьшилось число умерших. Мы наблюдаем увеличение приверженности к лечению препаратами, влияющими на продолжительность жизни, что в свою очередь отражается и на демографических показателях", - цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства области Дмитрия Курдюмова.

За 2021 год льготой воспользовались более 33,3 тыс. пациентов. Из областного бюджет было выделено более 61 млн рублей, на 2022 год предусмотрено свыше 89 млн рублей.