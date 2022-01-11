Власти Ростова-на-Дону исключили появление торговых объектов в новой пешеходной зоне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 января. /ТАСС/. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко исключил возможность появления торговых объектов на территории новой пешеходной зоны, которая будет создана на Театральном спуске, где в 2017 году произошел крупный пожар. Соответствующее заявление он сделал во вторник в ходе встречи с журналистами.

"Там будет только зона рекреации, только зона отдыха, только парковые зоны. Возможно, как вариант, там появится кукольный театр, что-то такое, но никакой торговли, только зона отдыха", - сказал Логвиненко.

Глава администрации напомнил, что ранее власти приняли решение о запрете на этом участке высотного жилищного строительства, чтобы таким образом сохранить пространство для будущей пешеходной зоны. По словам Логвиненко, ее проектирование начнется после того, как город выкупит земельные участки в муниципальную собственность.

Пожар в центральной части Ростова-на-Дону на территории Пролетарского и Кировского районов начался 21 августа 2017 года, потушить его удалось только на следующий день. Площадь пожара составила около 10 тыс. кв. метров, в результате один человек погиб, 58 человек обратились за помощью к медикам. В 2017 году власти Ростова-на-Дону признали непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации 121 частный дом и 6 многоквартирных домов (39 квартир). Власти приняли решение о создании здесь пешеходной зоны.