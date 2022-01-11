В КБР отмечают 195-летие вхождения Балкарии в состав Российской империи

НАЛЬЧИК, 11 января. /ТАСС/. Праздничные мероприятия к 195-летию со дня добровольного вхождения Балкарии в состав России проходят в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщил ТАСС председатель исполкома Кабардино-Балкарского отделения межрегиональной общественной организации по сохранению и развитию карачаево-балкарских традиций "Барс Эль" Абузеит Гериев.

"Сегодняшний праздник посвящен 195-летию добровольного вхождения Балкарии в состав Российского государства. В рамках празднования этой даты правительством Кабардино-Балкарии утвержден большой план мероприятий, включающий около 60 мероприятий, которые будут проходить во всех городах и районах. Основные торжества проходят сегодня в Нальчике, специально к этому дню был изготовлен флаг Российской Федерации размером около 300 кв. м, который под звуки гимна нашей страны и был развернут на площади Абхазии", - рассказал Гериев.

Участники массовых народных гуляний на площади в центре Нальчика ели балкарское блюдо хычин (блюдо традиционной балкарской кухни, тонкий пирог с начинкой из сыра и картофеля, в том числе и огромный, диаметр которого достиг трех метров. "Каждая хозяйка в балкарской семье - это искусный повар в приготовлении хычинов, к нам с удовольствием присоединились 28 женщин, пожарили 2 тыс. хычинов - из трех мешков муки, 90 кг картофеля, 90 кг сыра, 50 кг сливочного масла", - пояснила ТАСС участница акции Фатима Таппасханова.

Связь времен и культур

В музее ИЗО им. А. Ткаченко в Нальчике 12 января открыта выставка "Моя Балкария", которая рассказывает о Балкарии, ее судьбе и природе. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство из фондов музея, рассказала в беседе с ТАСС заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Нина Леонтьева.

"Всего здесь около 70 работ как балкарских художников Ибрагима Занкишиева, Валерия Курданова (живопись), Якуба и Имары Аккизовых (графика), Халимат Атабиевой (скульптура), так и русских авторов, которые изобразили в своих работах горцев. Замысел выставки - соответствующий этой дате, жизнеутверждающий, о благотворном влиянии культур друг на друга и того времени, когда все национальности жили в мире. На этой выставке, хоть по капельке, но предстало время перед нами (работы выполненные в промежутке времени начиная с конца XIX века до 90-х годов ХХ века)", - сказала Леонтьева.

Фотодокументальная выставка "Балкария в лицах" и выставка декоративно-прикладного творчества "Моя Балкария" были развернуты в здании Балкарского государственного драматического театра им. К.Ш. Кулиева. Министерство культуры КБР там же организовало праздничный концерт с участием мастеров искусств региона. Участие в торжествах приняли представители органов государственной власти и местного самоуправления КБР, члены общественных организаций.

Об истории

Балкарцы - одна из двух титульных народностей Кабардино-Балкарской Республики (вторая - кабардинцы). В 2022 году исполняется 195 лет со дня вхождения Балкарии в состав Российской империи. Как свидетельствуют архивные материалы, 11 января 1827 года в Ставрополь с прошением о принятии в подданство России приехала балкаро-дигорская депутация (представители пяти балкарских и одной осетинской общины). Главнокомандующий царскими войсками на Северном Кавказе генерал Эммануэль принял присягу балкарских и дигорских таубиев (в переводе с балкарского - горские князья).