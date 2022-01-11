Турпоток в Карачаево-Черкесию в 2021 году вырос на 15%

ЧЕРКЕССК, 11 января. /ТАСС/. Туристический поток на курорты Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2021 году составил 1,7 млн человек, что на 15% больше показателя 2020 года. Об этом ТАСС сообщил министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

"За 2021 год Карачаево-Черкесия приняла 1 млн 749 тыс. туристов, что на 15% превышает показатели за прошлый 2020 год. Самыми популярными направлениями по-прежнему остаются курорты "Домбай" и "Архыз", а также Тебердинский национальный парк. Также в числе востребованных у туристов - туркомплекс "Медовые водопады" и экстрим-парк", - сказал Текеев.

По его словам, в регионе отмечается ежегодное увеличение числа туристов. В 2020 году Карачаево-Черкесию посетили 1,5 млн человек. "Увеличение турпотока связано с активным развитием туротрасли в республике, масштабным строительством объектов гостиничной и горнолыжной инфраструктуры", - добавил министр.

В 2021 году курорт "Архыз" посетили 797 тыс. человек, курорт "Домбай" - 842 тыс. туристов, а туристический комплекс "Медовые водопады" - 110 тыс. туристов. Сейчас гостей и туристов на курортах принимают 237 средств размещения с номерным фондом почти в 12 тыс. мест.

Министр обратил внимание, что на объектах туристической индустрии в регионе усилен контроль за соблюдением установленных Роспотребнадзором норм эпидемической безопасности.