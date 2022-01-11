Центр им. Чумакова планирует выявить полный геном омикрон-штамма через две недели

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Центр имени М. П. Чумакова планирует выявить полный геном омикрон-штамма коронавируса через две недели. Об этом во вторник заявил генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"Мы начали только работу над этим штаммом, мы его выделили, сейчас мы ведем так называемые процессы, связанные со стабилизацией и сохранением штамма и с его характеристикой. В конце, я думаю, ориентировочно потребуется еще недели две, будет некое уже понимание полного генома", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Ишмухаметова, новый всплеск заболеваемости ковидом будет, но он не приведет к увеличению госпитализаций и летальных исходов.

"Еще год ждем экстренной ситуации, пока мы не дойдем до того "омикрона", который вытеснит все остальные [штаммы коронавируса], и существующие вакцины будут с ним справляться", - резюмировал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 310,6 млн человек, почти 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 684 204 случая заражения, выздоровели 9 732 018 человек, умерли 317 687. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.