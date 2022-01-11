Канье Уэст планирует посетить Россию с госпел-программой

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст планирует в 2022 году впервые посетить Россию с госпел-программой Sunday Service. Об этом журнал Billboard сообщил во вторник со ссылкой на представителя артиста Амира Судана.

По его словам, визит рэпера в РФ может состояться весной-летом 2022 года. Ожидается, что "первые за его 25-летнюю карьеру концерты в России" могут пройти в "Крокус Сити Холле" или на стадионе "Лужники". Как утверждает издание, рэп-исполнитель хотел бы пригласить на один из концертов в качестве "специального гостя" президента РФ Владимира Путина.

Представитель рэпера подчеркнул, что Канье Уэст планирует в будущем "проводить много времени" в России, которая якобы может стать для него "вторым домом". Как указывает издание, представители рэпера поддерживают контакты с президентом и владельцем группы компаний Crocus Group Аразом Агаларовым, с которым Уэст работает над некими бизнес-проектами. По информации издания, не исключено также "музыкальное сотрудничество" американского артиста с сыном Агаларова - первым вице-президентом Crocus Group и исполнителем Эмином Агаларовым.

В октябре 2021 года суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) разрешил 44-летнему Канье Омари Уэст сменить имя на сценический псевдоним "Йе". Певец подал соответствующее ходатайство в конце августа, объяснив свое желание "личными причинами". Рассмотрение его просьбы заняло чуть менее двух месяцев.