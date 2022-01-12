Чешский суд смягчил на 14 лет приговор подсудимому за участие в событиях в Донбассе

ПРАГА, 12 января. /ТАСС/. Верховный суд в Праге сократил во вторник вынесенный ранее судом в городе Пльзень (Западная Чехия) срок с 20 до шести лет заключения гражданину Чехии Лукашу Новачеку за участие события в Донбассе. Об этом сообщило Чешское радио.

Пересмотр приговора стал возможен благодаря тому, что, как установил Верховный суд, прокуратура не представила убедительных доказательств непосредственного участия Новачека в боевых действиях на стороне ополчения. Осужденный признался, что в 2016 году выехал на восток Украины и в течение полугода находился в казармах ополченцев. Он выполнял различные работы технического характера, как, например, оказывал помощь на кухне, в ремонте больниц и школ.

Прокурор настаивал, что Новачек служил в подразделении разведки и принимал участие в боях против частей ВС Украины. В качестве улик были представлены фотографии осужденного в форме ополчения с оружием в руках и его переписка в соцсетях. Верховный суд принял аргументы защиты о том, что они не могут являться убедительными доказательствами вины подзащитного, который, в свою очередь заявил, что хотел, по глупости, "выпендриться перед друзьями ".

Законодательство Чехии запрещает ее гражданам без получения индивидуального разрешения служить в войсках и военизированных формированиях других стран. Это требование распространяется на иностранцев, постоянно проживающих в республике.