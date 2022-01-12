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Авиарейс из Владивостока в Москву отменили по техническим причинам

В настоящий момент пассажиры находятся в здании аэропорта

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Рейс из Владивостока в Москву, на котором должны были вылететь 400 пассажиров, в среду утром отменили по техническим причинам, сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Владивостока.

"Рейс отменили, 400 пассажиров, авиакомпания занимается распределением. <...> Авиакомпания сначала задержала вылет, потом было принято решение об отмене рейса", - сообщили в пресс-службе, добавив, что рейс отменен по техническим причинам. Пока пассажиры находятся в здании аэропорта.

По данным онлайн-табло аэропорта, самолет Boeing 777-300ER, который должен был выполнить рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Владивостока в московский аэропорт Шереметьево, должен был вылететь в 10:20 (03:20 мск).

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