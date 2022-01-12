Турпоток на новогодние праздники в Хабаровском крае вырос на 35%

ХАБАРОВСК, 12 января. /ТАСС/. Количество туристов, посетивших в новогодние праздники лыжные комплексы, глэмпинги, базы отдыха в Хабаровском крае, увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Дегтярев.

"Жители края провели новогодние каникулы на горнолыжных базах и в турпоходах. Общий турпоток в период праздников составил 8 тыс. человек. Это на 35% выше аналогичного показателя прошлого года", - написал Дегтярев.

Туроператоры и базы отдыха предлагали разнообразные варианты досуга для гостей и жителей края - это тематические новогодние сити-туры, святочные посиделки, колядки, туры "выходного дня". Любители активного отдыха могли покататься на коньках, лыжах, тюбингах и сноубордах. Так, в праздничные дни число посетителей сноу-парка (горнолыжный комплекс "Снеговик") составило свыше 300 человек в день, а горнолыжного комплекса "Холдоми" - около 1,5 тыс., уточнил Дегтярев.

Отдых в глэмпингах

В праздники особой популярностью пользовался отдых в дикой природе в комфортабельных условиях на территории глэмпингов. Места в них были раскуплены заблаговременно, они работали при максимальной загрузке, уточнили ТАСС в министерстве туризма.

Так, глэмпинг "Эвен" в Солнечном районе принимал около 50 туристов в день, по 20 человек в день принимали в глэмпингах "Заповедные места" и "Де Морин" в Нанайском районе. "В глэмпинге "Заповедные места" гостям предлагается проживание в комфортабельных технологичных шатрах, отдых в бане на дровах и сибирском чане, экскурсии на снегоходах, рыбалка на реке Анюй, прогулки по экологическим тропам. К услугам посетителей - мастер-класс по "Искусству выживания в тайге", а также эксклюзивный тур "В царстве амурского тигра", суть которого заключается в наблюдении за амурским тигром через фотоловушки", - сказал представитель министерства.

Глэмпинг "Эвен" специально на новогодние и рождественские каникулы подготовил разнообразные туры на снегоходах различной продолжительности и сложности вдоль живописных окрестностей озера Амут, горы Лысой. Там проложены тропы для беговых лыж, есть горки для катания на тюбингах и ледянках. Любителям острых ощущений предоставляются крутые склоны для фрирайда на горных лыжах и сноубордах.

Глэмпинг "Де Морин" предлагает гостям восхождение на сопку любви, таежные экскурсии на снегоходах, баню с чаном и мини-зоопарк, где можно покормить оленей, лошадей, кроликов, лис.