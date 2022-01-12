В АТОР сообщили, что более полумиллиона россиян путешествовали в новогодние праздники

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Около 550 тыс. российских организованных туристов отправились в прошедшие новогодние праздники в путешествия, большинство из них отдохнули в России. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Аналитическая служба АТОР изучила данные о продажах туров на новогодние каникулы 2021-2022 годов с заездами с 30 декабря по 9 января, предоставленные ведущими туроператорами и федеральной сетью туристических агентств "1001 тур". По предварительным расчетам, на эти новогодние каникулы - 10 дней - по линии туроператоров совокупно по всем направлениям отправились отдыхать около 550 тыс. туристов, из них около 300 тыс. - по России, около 250 тыс. - в зарубежные страны", - сказала Ломидзе.

По данным "1001 тур", совокупные новогодние продажи туров по России и за рубеж в новогодние праздники за год увеличились примерно на 175%, но это все еще меньше на 16%, чем в тот же период до пандемии, отметила эксперт.

"Продажи туров по России в новогодний период в целом по рынку уже вышли на допандемийные объемы. Отставание сохраняется только в выездном туризме. Открывшийся в этом году Египет не смог полностью восполнить туроператорам потерянные объемы закрытой Европы и популярных стран Юго-Восточной Азии, к тому же туроператоры в этом году сократили из-за Египта и зимнюю перевозку на другое востребованное новогоднее направление - Турцию", - пояснила она.

Среди внутрироссийских направлений самыми популярными в новогодние праздники стали Сочи (более 35% продаж), Санкт-Петербург, Крым и Татария (по 8-10% на каждый регион). Около 10% продаж приходится на горнолыжные туры во все регионы, немного меньше - в санатории Кавминвод. Около 6% пришлось на туры в Москву, по 3-4% - на новогодние туры в Великий Устюг, Карелию, Тюмень, Калининград, сказала Ломидзе.

Самым популярным зарубежным направлением стал Египет, куда было продано до 50% всех реализованных новогодних туров за рубеж. По подсчетам аналитической службы АТОР, в праздничную декаду туда по линии туроператоров приехали отдыхать около 125 тыс. россиян. Высоким спросом также пользовались Турция (около 16% всех продаж), ОАЭ и Доминикана (менее 12% на каждую страну), Куба и Мальдивы, а также Абхазия, Сейшелы, Болгария и Таиланд, добавила исполнительный директор АТОР.