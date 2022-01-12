Проклова рассказала о своем состоянии после госпитализации

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российская актриса и телеведущая, заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова рассказала ТАСС, что чувствует себя гораздо лучше после госпитализации, она надеется скоро вернуться к работе.

"Огромное спасибо за то, что вы все волнуетесь, мне гораздо лучше. Здесь замечательные врачи, правильно подобранная терапия. Я думаю, что скоро вернусь к работе", - сказала Проклова.

Ранее актриса рассказала газете "Вечерняя Москва", что попала в реанимацию в одну из столичных клиник. Как сообщалось в ряде Telegram-каналов, Проклову экстренно госпитализировали с инсультом.

Елена Проклова родилась 2 сентября 1953 года в Москве. В 1973 году она окончила Школу-студию МХАТ. Широко известна в качестве киноактрисы. Одна из ее самых известных ролей - Татьяна Фешева в драме Иосифа Хейфица "Единственная" (1975). Также в числе популярных работ Прокловой - учитель литературы Марина Максимовна в мелодраме "Ключ без права передачи" (1976), стюардесса Лариса Комарова в "Мимино" (1977), Марсела в музыкальном телефильме "Собака на сене" (1977) и другие.