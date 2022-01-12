Перевозчики в Татарстане в январе получат компенсацию убытков от введения QR-кодов

КАЗАНЬ, 12 января. /ТАСС/. Компании-перевозчики Татарстана в январе получат компенсацию за работу водителей и кондукторов в связи с введением QR-кодов в транспорте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Миндортранса республики.

"Планируется, что в январе перевозчики получат выплаты за период с 22 ноября по 31 декабря 2021 года. Предусмотрена компенсация работы водителей и кондукторов в связи с проверкой QR-кодов", - сообщили в пресс-службе. Объем выплат станет известен позднее, уточнили в министерстве.

С 22 ноября 2021 года в Татарстане начало действовать постановление республиканского правительства, по которому при проезде в любом общественном транспорте (автобусы, электрический транспорт, метрополитен) нужно предъявить QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании за последние полгода. Исключение составляют легковое такси и межрегиональные маршруты.

В декабре пресс-служба республиканского Миндортранса сообщала, что самое сильное снижение пассажиропотока наблюдалось в первую неделю с 22 по 28 ноября - на 27,6%. Во вторую неделю падение составило 23,7%. В третью - 20,2%.