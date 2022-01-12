Поезда Киевского направления МЖД задерживаются из-за остановки пригородной электрички

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Электропоезда Киевского направления МЖД в сторону Москвы и пассажирский поезд № 738 Брянск - Москва задерживаются из-за остановки по техническим причинам пригородного поезда № 6106 Калуга-1 - Москва, сообщила в среду пресс-служба МЖД.

"Сегодня в 10:15 на перегоне Крекшино - Толстопальцево Киевского направления по техническим причинам остановлен пригородный поезд № 6106 Калуга-1 - Москва. В связи с этим в пути задерживаются электропоезда Киевского направления в сторону Москвы и пассажирский поезд № 738 Брянск - Москва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МЖД принимает все меры, чтобы сократить опоздание поездов.