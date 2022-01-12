В прокуратуру России за 20 лет поступило более 80 млн обращений

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Более 80 млн обращений граждан поступило в прокуратуру России за последние 20 лет. Об этом сообщил в среду генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая на торжественном заседании по случаю 300-летия со дня образования органов прокуратуры.

"Очень важно, что прокуратуре доверяют граждане. За последние 20 лет к нам поступило более 80 млн обращений. Большинство из них пронизано надеждой на помощь. И очень многим людям она реально оказана", - сказал он.

Краснов уточнил, что в этот период для устранения нарушений закона внесены 35 млн протестов, исков, представлений и других мер реагирования.

"За каждым таким актом - кропотливая работа прокуроров по защите трудовых и иных социальных прав граждан, обеспечению законности в сферах здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, экологии и многих других областях", - сообщил Краснов.