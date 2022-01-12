В Татарстане ожидают четырехкратный рост заболеваемости ковидом из-за омикрон-штамма

ТАСС, 12 января. В Татарстане в связи с распространением в России омикрон-штамма ожидают четырехкратный рост числа случаев инфицирования коронавирусом, сообщила в среду во время прямого эфира в Instagram заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

"На сегодняшний день в Республике Татарстан действительно большое количество людей приняли решение о вакцинации, вместе с тем достичь коллективного иммунитета <…> мы еще пока не можем. Кроме того, опять ждем практически четырехкратного увеличения, связанного с тем, что "омикрон" заходит в регионы Российской Федерации. В Татарстане на сегодняшний день нет случаев "омикрона", но это, наверное, дело времени", - сказала Фазлеева.

Она отметила, что жителям региона по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим. "Маска, фильтры, чистые руки - мы должны вместе соблюдать эти меры, чтобы все прошло хорошо", - добавила Фазлеева.

По данным Минздрава Татарстана, в республике 12 января зарегистрировано 102 новых случая инфицирования коронавирусом, из них шесть - завозные, остальные контактные. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 43 851 случай COVID-19, умерли 1,5 тыс. человек. Выздоровели за весь период 37,2 тыс. пациентов, в том числе 134 за минувшие сутки. Всего вакцинировано 2,3 млн человек, из них 1,86 млн получили вторую прививку. Повторную вакцинацию прошли почти 142 тыс. человек.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки.