Проживавшие в блокадном Ленинграде ветераны Подмосковья получат выплату

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Более 850 ветеранов Московской области, которые во время Великой Отечественной войны проживали в блокадном Ленинграде, получат денежную выплату в размере 3 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

"В преддверии годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, жители блокадного Ленинграда, и участники обороны города, которые сейчас проживают в Подмосковье, получат единовременную выплату в размере 3 000 рублей", - процитировали в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что выплата придет автоматически на счета ветеранов до 27 января, никаких заявлений писать не нужно.

"В регионе такую выплату получат более 850 ветеранов - блокадников, помимо выплаты, в преддверии этого дня ветеранов посетят и поздравят школьники и сотрудники администрации", - добавила Каклюгина.