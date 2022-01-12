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Пандемия COVID-19

В Саудовской Аравии зафиксировали антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

Не менее 218 пациентов в настоящий момент находятся в критическом состоянии

КАИР, 12 января. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом за минувшие сутки стало антирекордным в Саудовской Аравии с момента начала пандемии. Согласно статистическим данным, опубликованным в среду на странице Минздрава страны в Twitter, за прошедшие 24 часа инфекцией заразились 5 362 человека.

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Общее число случаев вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 в королевстве с населением 34,2 млн человека, таким образом, достигло 593 545. Количество летальных исходов от последствий инфекции за сутки составило 2, общее число умерших достигло 8 899. Не менее 218 пациентов в настоящий момент находятся в критическом состоянии.

В то же время число вылечившихся от COVID-19 в Саудовской Аравии составляет 552 057. Помимо этого, в стране высокими темпами продолжается вакцинация от коронавируса: по последним данным, в королевстве сделана уже 53 090 331 прививка.

Обострение ситуации с ковидом в королевстве стало происходить в конце прошлого года. Так, если в ноябре регистрировалось 20-30 заразившихся коронавирусом ежедневно, то в последние дни - уже порядка 4-5 тыс. На этом фоне с 30 декабря в Саудовской Аравии вновь стали обязательными ношение медицинских масок и соблюдение мер социального дистанцирования в помещениях и на открытом воздухе.

Теги
Саудовская АравияПандемия COVID-19
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