В Японии впервые с сентября 2021 года выявили более 10 тыс. заражений коронавирусом

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Власти Японии за прошедшие сутки впервые с 9 сентября 2021 года выявили более 10 тыс. случаев заражения новым коронавирусом среди жителей страны. Об этом в среду сообщил телеканал NHK со ссылкой на данные японских муниципалитетов.

Как отмечает телеканал, в предыдущий раз суточный показатель случаев заражения в Японии повысился с 10 тыс. до 20 тыс. примерно за две недели.

Всего в Японии за прошедшие сутки было подтверждено 13 052 случая инфицирования. Наибольшее число из них выявлено в Токио (2 198 случаев). В тяжелом состоянии находятся 105 заразившихся. Общее число инфицированных в Японии за время пандемии составляет около 1,79 млн человек. Кроме того, в среду умерли пять заразившихся, а общее число летальных исходов достигло порядка 18,4 тыс.

В Японии в первые дни 2022 года началась новая волна распространения коронавируса. Одной из причин этого стал всплеск заболеваемости на военных объектах США, куда вирус завезли военнослужащие, прибывшие в Японию в рамках ротации состава. В связи с этим в префектурах Окинава, Ямагути и Хиросима с 10 января на две недели был введен режим усиленных мер против распространения коронавируса, предполагающий ограничения работы заведений общепита и других учреждений, а также ограничения на проведение массовых мероприятий.