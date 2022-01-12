В Волгоградской области в четыре раза сокращают инфекционный коечный фонд

ВОЛГОГРАД, 12 января. /ТАСС/. Число мест в инфекционных госпиталях, предназначенных для лечения больных COVID-19, в Волгоградской области решено сократить в четыре раза - с 8 тыс. до 2 тыс. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"В связи с положительной динамикой принято решение о сокращении инфекционного коечного фонда с 8 тыс. до 2 тыс. - перед возвращением лечебных заведений к плановой работе проводится необходимая дезинфекция", - сказали в пресс-службе, отметив, что резерв коечного фонда будет поддерживаться на уровне 25%.

Сообщается, что за два последних месяца в Волгоградской области уровень ежедневной заболеваемости снизился более чем в 2,5 раза, а в 4,5 раза снизились объемы госпитализации и число летальных случаев.

По данным Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в регионе за минувшие сутки выявлено 176 случаев коронавируса, количество выздоровевших за сутки - 300, число летальных исходов - 15. В общей сложности за время пандемии выявлено более 131 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 5,7 тыс. человек.