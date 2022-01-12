Окончательного проекта по парку "Тучков буян" в центре Петербурга еще нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Проектное решение пространства на набережной Малой Невы в Санкт-Петербурге, где планировалось построить судебный квартал, а затем было решено создать арт-парк, еще не разработано окончательно. Об этом сказал в среду на пресс-конференции в ТАСС председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Василий Пониделко.

"Проект находится в стадии разработки, поэтому, как только он будет завершен и будет какая-то рабочая документация, которая может быть представлена, она обязательно будет представлена. На сегодняшний день мы пока можем об этом только говорить", - сказал он.

Ранее в СМИ появилась информация якобы об отказе от проекта арт-парка в пользу первоначального плана построить на указанном месте судебный квартал - комплекс зданий для Верховного суда.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в среду на вопрос журналистов о перспективах этого участка, отметил, что, насколько ему известно, "там есть планы и по суду, но и парк тоже там будет". При этом он переадресовал властям Санкт-Петербурга вопрос о подробностях создания парка "Тучков буян".

Начальник управления информации администрации губернатора Санкт-Петербурга Инна Карпушина ранее сообщила ТАСС, что проект обустройства общественного пространства разрабатывается, и он будет включать создание парка с фонтанным комплексом, реконструкцию набережной, строительство подземного перехода и общедоступного паркинга.

Идея создания новой культурной зоны на подготовленном для строительства судебного квартала участке набережной Малой Невы была предложена губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в апреле 2019 года. Арт-парк с концертным, театральным и выставочным комплексами и оранжереей предполагалось разместить на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами планировалось отвести под прогулочную зону, которая продолжится до Петропавловской крепости. По итогам общественного обсуждения для парка выбрано название "Тучков буян", связанное с историей этой местности, где в XVIII веке располагались пеньковые склады.