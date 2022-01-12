Более 3,7 тыс. домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2022 году

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Свыше 3,7 тыс. многоквартирных домов вошли в программу капитального ремонта в Московской области на 2022 год, это почти на 60% больше, чем отремонтировали в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

"В текущем году в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Московской области включено 3 757 многоквартирных домов, в том числе отремонтировать кровли должны в 934 домах, фасады - в 715 домах, инженерные системы - в 1 953 домах, заменить 389 единиц лифтового оборудования - в 147 многоквартирных домах. Жилищные условия будут улучшены для 660 тыс. жителей Московской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в прошлом году было отремонтировано свыше 2,3 тыс. многоквартирных домов. Как пояснил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, которого цитирует пресс-служба, в рамках проводимых работ было заменено 350 лифтов, отремонтировано более 1 тыс. крыш.

"На реализацию программы капремонта 3 757 многоквартирных домов в 2022 году выделено 34 млрд рублей", - сказал Велиховский.

В пресс-службе добавили, что в ходе реализации программы капитального ремонта домов в Подмосковье с 2014 года капитально отремонтировали 14,4 тыс. домов, заменили около 12 тыс. лифтов. Благодаря проведенным работам были улучшены жилищные условия для более чем 2 млн жителей региона.