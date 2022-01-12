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Челябинские власти за три года решат проблему нехватки школ в новых микрорайонах

Планируется построить 21 школу

ЧЕЛЯБИНСК, 12 января. /ТАСС/. Власти Челябинской области до 2025 года намерены построить 21 новую школу, чтобы полностью решить проблему доступности школьного образования в новых микрорайонах. Об этом журналистам сообщил глава региона Алексей Текслер на открытии школы в областном центре.

В среду в новом микрорайоне Челябинска "Академ риверсайд" начала работать школа, рассчитанная на обучение 1,1 тыс. детей. Здание площадью 22 тыс. кв. м построили и ввели в эксплуатацию на полгода раньше намеченного срока.

"В Челябинске был построен такой большой микрорайон ["Академ риверсайд"]. К сожалению, не была построена надлежащая социальная инфраструктура, в частности школа. <…> В целом 22 новые школы будут построены в регионе, включая эту школу, как минимум, за 2022-2024 годы. Это позволит решить проблему [доступности школьного образования] в новых микрорайонах и там, где школы уже пришли в такое состояние, что их ремонтировать уже не представляется возможным", - сказал Текслер.

По словам главы Челябинской области, подобных темпов строительства школ в регионе не было последние 30-40 лет. Шесть зданий будут построены на концессионных началах. Общий объем финансирования Текслер не озвучил.

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РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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