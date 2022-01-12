Авиапассажиры смогут прилетать на Кипр с экспресс-тестом, пройденном в стране вылета

НИКОСИЯ, 12 января. /ТАСС/. Авиапассажиры смогут начиная с ближайшей пятницы прилетать в Республику Кипр не только с молекулярными ПЦР-тестами, но и с экспресс-анализами на выявление антигена к коронавирусу, которые надлежит проходить в стране вылета в течение суток перед отправкой авиарейса на остров. Такое решение принял в среду кабинет министров островного государства.

"Начиная с 5 часов утра (06:00 мск) в пятницу, 14 января 2022 года, пассажирам в возрасте 12 лет и старше, которые, независимо от их истории вакцинации, желают совершить поездку в Республику Кипр, предоставляется возможность пройти один из следующих диагностических тестов: это лабораторный тест ОТ-ПЦР, действительный на протяжении 72 часов до вылета, или экспресс-тест на антиген, действительный в течение 24 часов", - сказано в постановлении Кабмина. В нем отмечено, что инициатором рассмотрения данного предложения явилось министерство транспорта, коммуникаций и общественных работ.

До вступления этого решения в силу, все лица, следующие на Кипр, должны проходить в стране вылета исключительно молекулярный ПЦР-тест.

В постановлении также отмечается, что обязанность прохождения ПЦР-теста уже по прибытии в кипрские аэропорты "по-прежнему распространяется на всех пассажиров в возрасте 12 лет и старше независимо от их истории вакцинации". Стоимость молекулярных анализов, расходы на которые берут на себя сами пассажиры, в аэропорту Ларнаки по-прежнему составляет €15, а в аэропорту Пафоса - €19.

Кроме того, пассажиры в возрасте 12 лет и старше должны через 72 часа после прибытия на Кипр проходить экспресс-тест на антиген. Однако это требование не распространяется на тех, кто прошел ревакцинацию бустерной дозой противовирусных препаратов.

Власти острова также напомнили об обязательном заполнении перед вылетом каждым пассажиром, отправляющимся на Кипр, специальной формы CyprusFilghtPass.