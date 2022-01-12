В Липецкой области пройдет выставка, приуроченная к 195-летию Семенова-Тян-Шанского

ЛИПЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Передвижная выставка к 195-летию со дня рождения географа Петра Семенова-Тян-Шанского пройдет в Липецкой области. Об этом сообщил журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Передвижная выставка "Великая реформа" откроется 14 января в областном краеведческом музее, а затем побывает в районных центрах", - сказал Артамонов. Одним из главных аспектов экспозиции станет непосредственное участие ученого в подготовке проекта манифеста об отмене крепостного права. В частности, на выставке представят фотопортреты основных участников крестьянской реформы, императора Александра II, текст манифеста об отмене крепостного права.

Еще одна экспозиция, получившая название "Ради людей и Отечества", расскажет зрителям о деятельности Семенова-Тян-Шанского на посту вице-председателя Русского географического общества, президента Русского энтомологического общества, а также о его работе во главе статистического дела в России и руководстве первой всеобщей переписью населения.

"Он был вдохновителем и идейным руководителем многих десятков научных экспедиций, воспитал целую плеяду русских географов, многие из которых стали всемирно известными учеными, и наш священный долг - сохранить историю, традиции и память о великих делах всемирно известных уроженцев липецкой земли", - подчеркнул Артамонов.

В пресс-службе администрации региона пояснили, что в рамках выставки также представят основные этапы жизненного пути Семенова-Тян-Шанского, начиная с детства, проведенного в имении Рязанка. "Это фотографии и предметы, личные вещи, книги и копии документов", - сказали в пресс-службе.

Как рассказала ТАСС представитель Липецкого областного краеведческого музея Анжелика Юнченко, 14 января откроется выставка "Ради людей и Отечества", на которой представят мемориальные вещи Семенова-Тян-Шанского и членов его семьи. Например, шелковый халат с национальным орнаментом, который ученому во время его путешествия в Тянь-Шань в 1857 году подарили представители местных племен, его книги и пресс-папье, печать с изображением на ручке головы многоликого Януса, щетка для чистки ломберного столика, веер и обложка к записной книжке его первой жены Веры Александровны, тарелка из родового имения Семеновых в деревне Рязанка и другие предметы.

"Большая часть предметов семьи были в 1970-1980 годах переданы в музей Верой Дмитриевной Семеновой-Тян-Шанской-Болдыревой, внучкой Петра Петровича. Она художник, в музее есть ее работы, в том числе портрет ученого, который будет и на выставке к его 195-летию", - сказала она.