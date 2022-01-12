Более 80 тыс. пассажиров обслужил ростовский аэропорт в новогодние праздники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 января. /ТАСС/. Пассажиропоток ростовского аэропорта Платов во время праздников с 31 декабря по 9 января включительно составил более 80 тыс. пассажиров. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ростовского аэропорта.

"За время праздников с 31 декабря по 9 января включительно Платов обслужил более 80 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым популярным направлением внутри России стала Москва. Также наиболее востребованы были Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Екатеринбург и Новосибирск.

Более 17 тыс. человек совершили путешествия в страны, открытые для полетов из России. "Особенность новогодних путешествий этого года - пассажиропоток в зарубежные туристические города превысил пассажиропоток на российские курорты. Например, поездку в Стамбул предпочло больше пассажиров, чем перелет в Сочи", - отметили в пресс-службе.

Всего из ростовского аэропорта в период праздников выполнены рейсы по 44 направлениям, по 36 из них - на регулярной основе, добавили в пресс-службе.

Международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) - первый в современной России аэропорт, построенный с нуля. Открыт 7 декабря 2017 года. Является одним из крупных региональных воздушных портов на юге страны. Пассажирам аэропорта доступны около 50 направлений полетов рейсами 35 российских и международных авиакомпаний.