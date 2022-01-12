Количество нарушений на объектах ТЭК в Тюменской области за три года снизилось на 70%

ТЮМЕНЬ, 12 января. /ТАСС/. Количество нарушений за последние три года на объектах ТЭК в Тюменской области снизилось более чем на 70%. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области.

"За 2021 год в ходе 53 плановых проверок объектов ТЭК росгвардейцами было выявлено более 110 нарушений обязательных требований, составлены акты и выдано более 35 предписаний об устранении нарушений. <...> Благодаря принимаемым мерам за последние три года на более чем 70% снизилось количество нарушений. Кроме того, со стороны руководства объектов и подразделений ТЭК уделяется большое внимание антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса и соблюдение требований законодательства России, что ведет к такой положительной тенденции", - сказали в пресс-службе, добавив, что росгвардейцы также приняли меры по контролю за устранением выявленных нарушений обязательных требований на объектах ТЭК.