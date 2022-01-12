Новый технопарк в Казани начнет работу в декабре 2022 года

КАЗАНЬ, 12 января. /ТАСС/. Новый технопарк "Спартак" откроется в Казани в конце 2022 года. За пять лет здесь планируют создать 3 тыс. рабочих мест, сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры Татарстана.

"Технопарк "Спартак", по планам, начнет свою работу в декабре 2022 года. Он будет частью IT-квартала", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что общая площадь технопарка, состоящего из двух зданий, составит 43,8 тыс. кв. м, что почти в 1,5 раза больше здания существующего казанского IТ-парка. "Преимущественно рабочие помещения будут в формате open space - это, в том числе, позволит увеличить вместимость и дать рабочие места большему количеству компаний", - сообщили в пресс-службе. За пять лет планируется создать более 3 тыс. рабочих мест для 130 новых компаний.

Кроме того, здесь хотят создать креативные пространства. На территории будет несколько заведений общепита и общественные пространства, доступные для всех.

В 2009 году в Татарстане был создан первый IТ-парк. Сегодня площадки располагаются в Казани и в Набережных Челнах. Здесь работают более 300 резидентов.