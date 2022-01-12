В Союзе кинематографистов рассказали о состоянии Куравлева

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев лечится под личным контролем главврача Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко. Об этом журналистам сообщили в Союзе кинематографистов.

"Союз кинематографистов России и Московское отделение Союза кинематографистов России способствовали размещению Леонида Вячеславовича в Городской клинической больнице №40 в Коммунарке под личный контроль главного врача Д.Н. Проценко. Диагноз Леонида Вячеславовича - воспаление легких", - сообщили в Союзе.

Ранее сын артиста Василий сообщил ТАСС, что врачи лечат 85-летнего Куравлева от пневмонии, его тесты на коронавирус отрицательные. По оценке врачей, состояние актера стабильное, есть надежда на улучшение, уточнили в Союзе кинематографистов РФ.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ - шофер Павел Колокольников в фильме "Живет такой парень" (1964, режиссер Василий Шукшин), Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок" (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич" (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии "Афоня" (1975, Георгий Данелия).