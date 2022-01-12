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Пандемия COVID-19

В Дании людям с сильно ослабленным иммунитетом предложат четвертую дозу вакцины от ковида

В стране 78,5% населения привиты двумя дозами вакцины от коронавируса, 50,3% уже получили "бустер"

ТАСС, 12 января. Жителям Дании со значительно ослабленным иммунитетом и, таким образом, наиболее уязвимым будет предложена четвертая доза вакцины против коронавируса.

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Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр здравоохранения страны Магнус Хеунике.

"Медицинские власти предложат четвертую дозу самым уязвимым группам датчан", - приводит его слова Датское радио.

Министр добавил, что омикрон-штамм не является неопасным, хотя его и считают менее опасным, чем штамм "дельта".

В стране 78,5% населения привиты двумя дозами вакцины, 50,3% уже получили бустерную дозу.

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ДанияПандемия COVID-19
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