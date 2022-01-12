Здания судов в России будут строить с кабинами из стекла для подсудимых вместо "клеток"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Минстрой России изменил правила проектирования зданий федеральных судов, согласно которым теперь подсудимые будут находиться не в так называемых клетках, а в кабине из пулестойкого стекла, сообщила в среду пресс-служба министерства.

Изменения внесены в свод правил "Здания федеральных судов. Правила проектирования", который вступит в силу после утверждения в Росстандарте.

"В документе изменены требования содержания подсудимых в залах судебных заседаний, которые в действующей редакции свода правил предусматривали защитные кабины ("клетки" из металлических прутьев), используемые в Российской Федерации с 1992 года. Учитывая зарубежную практику, а также опыт пандемии коронавирусной инфекции, в новой редакции свода правил в залах судебных заседаний предусмотрены встроенные помещения с ограждением из пулестойкого стекла, которые применяются во многих странах ЕС", - говорится в сообщении.

В обновленном своде правил также уточнены требования к размещению автостоянок, хозяйственной зоны, инженерных сооружений. Уточнены требования к безопасности зданий федеральных судов, в том числе к досмотровой зоне и контрольно-пропускному пункту. При проектировании теперь дополнительно необходимо предусматривать встроенные помещения, комнаты для запасных присяжных заседателей и блок помещений режимно-секретного подразделения.

"Изменения к своду правил на практике обеспечит оптимизацию применяемых архитектурно-планировочных решений, гуманизацию среды и развитие системы электронного правосудия", - подчеркнули в Минстрое.