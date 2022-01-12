Жители Москвы 13 января смогут наблюдать в воздухе пыль из ледяных кристаллов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Жители Москвы утром 13 января смогут наблюдать природное явление под названием "алмазная пыль" - в воздухе будут парить мельчайшие ледяные кристаллы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В условиях аномального холода и высокой влажности начнется интенсивное вымораживание водяного пара, и под утро в воздухе могут парить мельчайшие ледяные кристаллы, именуемые в метеорологии ледяными иглами, или алмазной пылью, иногда - осадками ясного неба. Эти мельчайшие кристаллы льда, отражая свет, будут сверкать, как множество крошечных бриллиантов, что может привести к появлению таких оптических явлений, как ложная луна или солнце, световые столбы и т.д.", - написал он в своем Instagram.

Ночью в столице ожидаются двадцатиградусные морозы, а во второй половине дня в четверг 13 января начнется метель, температура воздуха повысится до минус 8 градусов.