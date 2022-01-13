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Пандемия COVID-19

Глава МИД Нидерландов сообщил о положительном результате теста на коронавирус

Вопке Хукстра добавил, что в течение следующих нескольких дней будет работать дома

ТАСС, 13 января. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус.

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"К сожалению, я получил положительный результат теста [на коронавирус]. Поэтому я пока остаюсь на карантине", - написал он на своей странице в Twitter в среду.

Он добавил, что в течение следующих нескольких дней будет работать дома. "К счастью, у меня нет жалоб [на здоровье]", - уточнил министр.

Хукстра вступил в должность главы внешнеполитического ведомства Нидерландов 10 января этого года, когда новый кабинет министров начал свою работу. До своего назначения он занимал пост министра финансов с октября 2017 года.

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НидерландыПандемия COVID-19
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