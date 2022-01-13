Кабмин поддержал запрет на принудительные работы для осужденных пенсионеров

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Правительство России поддержало законопроект, который запрещает назначать принудительные работы осужденным мужчинам и женщинам старше 65 и 60 лет соответственно, имеющим право на получение страховой пенсии по старости. Об этом говорится в официальном отзыве кабмина на законопроект главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, документ есть в распоряжении ТАСС.

Согласно действующему законодательству, принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, и мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста (прежнего пенсионного возраста), а также военнослужащим. Разработанный сенатором законопроект приводит статью УК РФ в в соответствие с действующим в России пенсионным возрастом: повышается возраст осужденных, которым не назначаются принудительные работы.

"Законопроект соответствует актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", - говорится в отзыве.

Принудительные работы в ряде случаев применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые.

Закон об изменении пенсионной системы в РФ был принят в 2018 году, согласно ему пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет для мужчин, с 55 до 60 лет для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году, а переходный период продлится до 2028 года. Ранее представители парламентской оппозиции неоднократно вносили законопроекты, направленные на возвращение прежнего пенсионного возраста, однако они не были поддержаны фракцией большинства - "Единой Россией".