В Италии вспоминают жертв крушения круизного лайнера Costa Concordia

РИМ, 13 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Ровно 10 лет прошло с тех пор, как произошла крупнейшая катастрофа в современной истории мореходства и морских транспортных перевозок - крушение круизного лайнера Costa Concordia. Специальные программы, документальные фильмы, презентации книг приурочены к "черной дате" в новейшей истории Италии.

Как и в каждую годовщину, траурные и поминальные мероприятия пройдут на острове Джильо, у берегов которого произошло крушение, в котором погибли 32 человека. В этом году на них собираются участники круиза, которых будет немного больше, чем обычно, а также многочисленные журналисты, ведущие оттуда свои репортажи, как и 10 лет назад.

Всего на борту 15-палубного лайнера величиной с многоэтажный дом находились в момент катастрофы более 4,2 тыс. человек. Операция по устранению последствий крушения продлилась 2,5 года и считается одной из уникальных в области инженерии.

Крушение "Титаника" XXI века

Крушение Costa Concordia произошло в ночь на 14 января 2012 года у берегов небольшого итальянского острова Джильо в Тирренском море. Круиз проходил по Средиземноморью, включал посещение, помимо итальянских городов, Марселя и Барселоны и подходил к завершению. Как было установлено, в 21:45 по местному времени (00:45 субботы 14 января мск) подводная скала пропорола днище лайнера, в котором образовалась 70-метровая пробоина. Лайнер стал набирать воду и сел на мель вблизи от берега. Причиной такой, казалось бы, невероятной аварии стала халатность и обыкновенная бравада достаточно опытного капитана Франческо Скеттино. На тот момент ему было 52 года, и он решил, максимально близко подведя лайнер к берегу, поприветствовать мать распорядителя зала ресторана Costa Concordia, проживающую на острове. Джильо, принимавший тогда в летний сезон до 10 тыс. отдыхающих, на зиму практически пустеет. Там круглый год живут всего несколько сотен человек.

Именно они оказали первую помощь потерпевшим бедствие. Некоторые из пассажиров вплавь добирались до берега. Сигнал к эвакуации был дан лишь спустя час после столкновения с рифом. К слову, эта подводная скала нанесена на карты, и о ее существовании хорошо известно. В какой-то момент рулевой, индиец по национальности, перепутал "право" с "лево" и неправильно исполнил приказ капитана.

Наказание для капитана

Скеттино был признан виновным в непреднамеренном убийстве нескольких человек, нанесении физического ущерба, доведении судна до крушения и приговорен к 16 годам тюрьмы. Однако наказание он начал отбывать лишь после окончательного подтверждения приговора в Кассационном суде в мае 2017 года. В мае этого года он может обращаться за смягчением меры пресечения и заменой заключения на альтернативные наказания. За решеткой он изучает журналистику и юриспруденцию, а также дает уроки морского дела другим заключенным.

Капитан прославился на весь мир своим недостойным поведением. Не последовав правилу, согласно которому капитан должен последним покидать тонущее судно, Скеттино, как он потом объяснял, "соскользнул в шлюпку". Весь мир облетела тогда запись его разговора с офицером управления портами в Ливорно Грегорио Де Фалько. Последний повышенном тоном и с использованием нецензурных слов приказывал Скеттино вернуться на борт.

Сейчас Де Фалько полагает, что в случае более скоординированных и своевременных действий жертв в ту ночь можно было избежать. Сам Де Фалько после произошедшего был переведен на другую работу, а затем избран в верхнюю палату (Сенат) парламента от Движения "5 звезд", ряды которого впоследствии покинул.

Новые беды

От печально прославившегося лайнера, построенного на верфях порта Генуи итальянской компанией Fincantieri ("Финкантьери") и спущенного на воду в 2006 году, почти ничего не осталось. Все в той же гавани, куда его доставили на буксире, была осуществлена утилизация, обошедшаяся в 100 млн евро. 80% материалов были отданы на переработку и использованы во вторичном производстве, поскольку сам лайнер стоимостью почти полмиллиарда евро восстановлению не подлежал.

Всем пассажирам того трагического рейса, среди которых были 108 туристов из России, выплатили денежные компенсации. Компания-судовладелец Costa сrociere ("Коста крочере") постановила сразу, что каждому пострадавшему будет выплачена компенсация в размере 11 тыс. евро. При этом сумма компенсации семьям погибших достигала более одного миллиона евро. В результате все выплаты составили около 84 млн евро. Сообщалось, что операция по ликвидации последствий обошлась, по некоторым подсчетам, Costa crociere в 600 млн евро, не считая потери лайнера, который был застрахован. Тем не менее компания, основанная в Генуе в 1850 году Джакомо Костой для морских перевозок между Лигурией и Сардинией и сейчас входящая в крупную международную группу, продолжила работать. Гораздо более серьезный удар по круизному туризму нанесла пандемия.

Остров Джильо оправился после трагедии, хотя специалисты еще долго занимались очисткой дна. Воды вокруг острова, входящего в заповедный Тосканский архипелаг, отличаются особой чистотой и уникальной морской флорой и фауной. Как рассказывал корр. ТАСС пять лет спустя после трагедии мэр Джильо Серджо Ортелли, туристический поток так до конца и не восстановился. Однако внешне, по наблюдениям корр. ТАСС, размеренный сезонный круговорот вернулся в обычное русло. В последние два года он, разумеется, был снова нарушен пандемией. Примечательно, что в ее первую волну весной 2020 года была выдвинута гипотеза, что у островитян может быть иммунитет к COVID-19, поскольку на Джильо не регистрировались случаи заражения. Было даже опубликовано вполне научно обоснованное исследование. Однако последующий опыт продолжающейся пандемии разбил эту теорию в пух и прах. Коронавирус пришел и на Джильо, в том числе с туристами.