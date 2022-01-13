Штормовое предупреждение продлили в Сахалинской области из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 января. /ТАСС/. Спасатели в четверг объявили на 14 января экстренное предупреждение в 16 районах Сахалина и Курил (Сахалинская область) в связи с бушующим в регионе циклоном, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию", - рассказали спасатели.

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, 14 января на территории многих районов на Сахалине прогнозируются снег (3-6 мм), местами сильный снег (7-19 мм), штормовой ветер 15-20 м/с, метель, на западном побережье ветер 22-27 м/с. Кроме этого, 14 января на территории Северо-Курильского района на острове Парамушир (северная группа Курильских островов) прогнозируются сильные осадки (4-14 мм), ветер ночью 23-28 м/с, днем - 17-22 м/с, метель.

Ранее спасатели объявили штормовое предупреждение на 12-13 января в 12 районах Сахалина и Курил. На островах второй день бушуют метель и сильный ветер. Дети в ряде городских округов, включая Южно-Сахалинск, второй день находятся на дистанционном обучении, сотрудники некоторых учреждений - на удаленной работе. Нарушена работа всех видов транспорта, в мелких населенных пунктах без электричества из-за непогоды остались порядка 25 тыс. человек. На Курильских островах ветер повредил крыши и фасады домов.