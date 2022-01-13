В четверг в Москве ожидаются метели и резкое понижение атмосферного давления

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пасмурная погода с метелями и резким понижением атмосферного давления ожидается в четверг в Москве, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня погода в Москве обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном "Эльза", поэтому небо будет хмурится, примерно с 14-15 часов пойдет снег. Снежный покров подрастет на 2-3 см. Ветер юго-западный, усилится до 5-10 м/с, порывы до 15 м/с - это во второй половине дня. Соответственно, закружат метели с ухудшением видимости", - рассказал собеседник агентства.

По словам Тишковца, температура начнет медленно повышаться, но останется низкой. В столице ожидается 10-12 градусов ниже нуля, в Подмосковье - минус 10-12. Как отметил синоптик, атмосферное давление в четверг будет рушиться, опустится на 15 единиц и к исходу дня достигнет 730 мм ртутного столба.

"Это негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей. Нужно понимать, что изменение суточного в 4 мм уже ощущают метеозависимые, а здоровые люди ощущают, когда меняется 7 мм и более. 15 единиц - это очень серьезные колебания атмосферного давления, поэтому людям надо быть очень аккуратными, у кого есть проблемы со здоровьем", - пояснил синоптик.