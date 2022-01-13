Два самолета, совершавшие рейсы на Сахалин, сели в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 13 января. /ТАСС/. Самолеты, летевшие в Южно-Сахалинск из Петропавловска-Камчатского и Москвы, сели в хабаровском аэропорту из-за плохих погодных условий на острове, сообщается в Telegram-канале авиаузла.

"Ввиду неблагоприятных метеоусловий в Южно-Сахалинске в аэропорту Хабаровск как на запасном совершили посадку воздушные суда следующих рейсов: ИЕ4610 Петропавловск-Камчатский - Южно-Сахалинск. <...> ФБ6283 Москва - Южно-Сахалинск", - говорится в сообщении.

По данным аэропорта Южно-Сахалинска, вылет московского рейса в Южно-Сахалинск из Хабаровска планируется на завтра, 14 января, предварительно на восемь утра по местному времени.

В связи со сложными погодными условиями в Южно-Сахалинске в аэропорт Хабаровска вернулся также самолет, совершавший рейс Хабаровск - Южно-Сахалинск. По тем же причинам задерживается еще один рейс из Хабаровска в столицу островного региона.

На островах второй день бушуют метель и сильный ветер. Нарушена работа всех видов транспорта, в мелких населенных пунктах без электричества остались порядка 25 тыс. человек. На Курильских островах ветер повредил крыши и фасады домов.