Парламент Башкирии предложил поправку в закон о QR-кодах для допуска граждан в больницы

УФА, 13 января. /ТАСС/. Депутаты башкирского парламента предложили расширить список объектов, для допуска в которые не потребуется предъявлять QR-код о вакцинации. В него предложено включить медицинские организации, законопроект направлен в Госдуму, сообщила пресс-служба Госсобрания республики в четверг.

"Мы предложили нашим федеральным коллегам расширить круг объектов, для доступа к которым не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации. В перечень таких объектов предлагается добавить медицинские организации. Право граждан на медицинскую помощь гарантировано Конституцией. Пациенту не может быть отказано ни в плановой, ни тем более в экстренной помощи на основании того, что он не сделал прививку", - приводятся в сообщении слова председателя Госсобрания республики Константина Толкачева.

В целом депутаты парламента Башкирии поддерживают концепцию законопроекта о ковид-сертификатах, добавили в пресс-службе.

Госдума 16 декабря приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов с QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или медицинском отводе. Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Поправки ко второму чтению законопроекта будут предоставляться до 14 января.