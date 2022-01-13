{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Перечень школьных учебников дополнили изданиями по финансовой грамотности

В список также вошли учебники кибербезопасности
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Научно-методический совет при Минпросвещения России дополнил федеральный перечень школьных учебников новыми изданиями по финансовой грамотности, кибербезопасности, обществознанию, родным языкам. Об этом в четверг сообщается на сайте министерства.

"Состоялось заседание научно-методического совета по учебникам, по итогам которого для включения в федеральный перечень были одобрены 95 учебников. Подавляющее большинство составляют учебники по родным языкам. Также в этот список входят учебники по финансовой грамотности, кибербезопасности, обществознанию и другим предметам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что восемь одобренных учебников предназначены для детей с ограничениями по здоровью.

Преподавание финансовой грамотности станет обязательным в 1-9 классах школ, это закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) начального и основного общего образования. В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как "Математика" и "Окружающий мир", а для учеников 5-9 классов - в предметах "Обществознание", "Математика" и "География". Обучение по новым стандартам начнется с 1 сентября 2022 года, по согласованию с родителями программы могли быть изменены в 2021 году. Минпросвещения отмечало, что новые ФГОС не предполагают введения отдельного предмета по финансовой грамотности.

Теги
Россия
Число посетивших Мальдивы россиян в 2021 году в 2,7 раза превысило показатель 2019 года
Россия заняла второе место по турпотоку на Мальдивы после Индии
Читать полностью