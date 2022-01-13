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Мишустин заявил, что риски новых волн коронавируса остаются

Премьер-министр подчеркнул, что "ситуация кардинальным образом отличается от прошлогодней"

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса кардинально отличается от прошлогодней, хотя риски новых волн заболеваемости все еще остаются. Такую оценку текущей ситуации дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам XIII Гайдаровского форума.

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"В этом году форум снова пройдет в онлайн-формате, - отметил он. - Риски новых волн коронавируса остаются, хотя ситуация кардинальным образом отличается от прошлогодней".

Глава кабмина напомнил, что уже появились вакцины от ковида - сначала в России, потом и в других странах. "К концу прошлого года доля тех, кто сделал прививку первым компонентом, в целом по миру приблизилась к 60% - это несколько миллиардов человек", - сообщил он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГайдаровский форум
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