Мишустин назвал задачей номер один заботу о здоровье и рост продолжительности жизни людей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Важно в ближайшие годы отладить систему защиты от новых биологических угроз, потому потому что в будущем возможны новые пандемии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.

"Не менее важно в ближайшие годы отладить комплексную систему защиты от новых биологических угроз - от ранней диагностики до оперативной разработки вакцин, терапевтических препаратов и организации их производства. Многие специалисты предупреждают: эта пандемия может оказаться не последней. И мы должны быть к этому готовы", - сказал Мишустин.

В этой связи он добавил, что забота о здоровье людей и увеличение ожидаемой продолжительности жизни являются задачей номер один. "Конечно, задачей номер один, не только из-за пандемии, мы считаем поддержание здоровья людей, увеличение ожидаемой продолжительности жизни", - подчеркнул глава кабмина.

"Это долгосрочная стратегическая работа, которая включает в себя целый комплекс мер: раннюю профилактику, развитие как базовой, так и высокотехнологичной медицинской помощи, разработку и организацию производства лекарств нового поколения", - заключил Мишустин.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.