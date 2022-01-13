В центре Алма-Аты установят мемориал погибшим в беспорядках силовикам

НУР-СУЛТАН, 13 января. /ТАСС/. Мемориал погибшим в результате беспорядков в Алма-Ате военнослужащим и полицейским установят на площади Республики в центре города. Об этом сообщил глава администрации мегаполиса Бакытжан Сагинтаев.

"Память о погибших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов будет увековечена в мемориале, который будет установлен на площади Республики", - цитирует его пресс-служба городской администрации.

По его словам, это будет сделано в назидание потомкам, чтобы они помнили тех, кто защитил Казахстан от террористов, сохранил мир и обеспечил безопасность граждан.