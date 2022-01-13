Куйвашев: около года потребуется для ввода в эксплуатацию финального участка ЕКАД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Около года потребуется для окончательного ввода в эксплуатацию финального участка Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД), на строительство которой ранее было дополнительно выделено 7,5 млрд рублей из федерального бюджета. При этом движение по дороге запустят уже в 2022 году, сообщил на пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"До окончательного ввода потребуется еще год. И от Московского до Тюменского тракта можно будет добраться очень комфортно и быстро", - сказал он.

Глава региона отметил, что движение по участку дороги запустят в этом году в специальном режиме, так как трассу будет необходимо дооснастить электричеством, знаками, ограждающими конструкциями. "Мы показали, что сделали своими силами, руководство страны нас поддержало, выделило 7,5 млрд на достройку ЕКАДа. Работы идут с опережением графика", - добавил Куйвашев.

В феврале 2021 года сообщалось, что сдача кольцевой дороги запланирована на 2025 год, но при дополнительном финансировании может быть ускорена почти на два года. Согласно ранее опубликованному распоряжению правительства РФ, на завершение строительства ЕКАД в 2021 году Свердловская область получит из федерального бюджета 2 млрд рублей, в 2022 году - 3,9 млрд рублей, в 2023 году - 3,1 млрд рублей. Кроме того, Куйвашев ранее говорил, что до 2023 года область может получить дополнительно 9,5 млрд рублей на строительство ЕКАД.