Кабмин внесет законопроект о наказании за распространение данных о поддельных медсправках

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Правительство РФ планирует в мае внести в Госдуму законопроект, устанавливающий ответственность за распространение информации, содержащей предложения о торговле поддельными медицинскими документами. Об этом говорится в плане законопроектной деятельности правительства.

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения о торговле поддельными медицинскими документами)", - говорится в документе.

Минздраву РФ поручено внести соответствующие предложения для разработки инициативы уже в январе.

Также правительство предложит наделить Росздравнадзор полномочиями блокировать интернет-ресурсы, содержащие информацию о торговле медицинскими документами.