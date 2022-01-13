{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин внесет законопроект о наказании за распространение данных о поддельных медсправках

Также правительство предложит наделить Росздравнадзор полномочиями блокировать интернет-ресурсы, содержащие информацию о торговле медицинскими документами

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Правительство РФ планирует в мае внести в Госдуму законопроект, устанавливающий ответственность за распространение информации, содержащей предложения о торговле поддельными медицинскими документами. Об этом говорится в плане законопроектной деятельности правительства.

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения о торговле поддельными медицинскими документами)", - говорится в документе.

Минздраву РФ поручено внести соответствующие предложения для разработки инициативы уже в январе.

Также правительство предложит наделить Росздравнадзор полномочиями блокировать интернет-ресурсы, содержащие информацию о торговле медицинскими документами.

Теги
Россия
Новые тарифы ОСАГО: можно ли сэкономить на страховке
Новые тарифы ОСАГО:
Читать полностью